Una campagna di modernizzazione per trasformare, o meglio migliorare, le proprie capacità militari in alcune aree strategiche. È questo l'obiettivo che si è prefissata l' India in preparazione a future, eventuali, ipotetiche sfide belliche. I settori più caldi comprendono le armi ipersoniche e i sistemi per i soldati, come ha spiegato il tenente generale Amardeep Singh Aujila delineando l'ambiziosa visione delle forze armate di Delhi in occasione del New Age Military Technologies Industry Capabilities & Way Forward, un evento organizzato dalla Federazione delle Camere di Commercio e Industria Indiane, e invocando una stretta collaborazione senza precedenti tra esercito, industria e decisori politici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle armi ipersoniche alle super munizioni: il rafforzamento militare dell'India che preoccupa la Cina