Pallanuoto femminile Setterosa sconfitto 19-15 ai Mondiali di Singapore

L'Australia vice campionessa olimpica ha battuto 19-15 il Setterosa ai Mondiali di Singapore: martedì sfida proprio alle padroni di casa. Il Setterosa perde 19-15 contro l'Australia vice campionessa olimpica e, battendo martedì la debole Singapore, molto probabilmente affronterà negli ottavi di finale la Cina guidata dal campione olimpico Miki Oca giovedì 17 luglio alle 10:00 italiane.

