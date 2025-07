MX2 | Adamo centra il podio anche in gara-2 al GP di Finlandia Si riduce il gap con Laengenfelder

Bene così. Andrea Adamo ha conquistato un piazzamento sul podio anche nella gara-2 in quel di Iitti-KymiRing, localitĂ che sta ospitando questo fine settimana il GP della Finlandia, atto numero dodici del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Dopo la seconda piazza rimediata in gara-1, il centauro siciliano si è reso artefice di una grande rimonta, chiudendo così al terzo posto. All’uscita dei blocchi infatti il pilota in forza alla KTM si è ritrovato al sesto posto, dando il la ad una grande prova di forza attaccando e superando prima Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) e, successivamente, anche Guillaume Farres (Triumph). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Adamo centra il podio anche in gara-2 al GP di Finlandia. Si riduce il gap con Laengenfelder

