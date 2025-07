Beukema ai saluti | sarà un giocatore del Napoli al Bologna 34 milioni bonus inclusi

Bologna. 13 luglio 2025 – L’ultima cena. Parafrasando un momento biblico, quella di ieri sera è stata per Sam Beukema l’ultima in rossoblù. L’arrivo a Casteldebole con i compagni per il primo momento ufficiale della nuova stagione aveva riacceso un piccolissimo barlume di speranza nei tifosi che volevano vedere il numero 31 in campo con Orsolini per un’altra stagione ma alla fine la telenovela di calciomercato di questo inizio d’estate è giunta alla fine. L’olandese sarà un nuovo giocatore del Napoli e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2030 con annessa ufficialità della cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beukema ai saluti: sarà un giocatore del Napoli, al Bologna 34 milioni (bonus inclusi)

In questa notizia si parla di: beukema - sarà - giocatore - napoli

Bologna, il futuro di Vincenzo Italiano. Beukema e Ravaglia: “Il mister rimane, a luglio sarà con noi” - "Io penso rimanga", dice Sam Beukema. "Ce lo teniamo stretto, ci rivedremo a luglio", ribatte Federico Ravaglia.

Napoli, occhi su Beukema e Gatti per la difesa. Marianucci sarà il primo colpo - Napoli, occhi su Beukema e Gatti per la difesa. Marianucci sarà il primo colpo"> Il Napoli si muove con decisione sul mercato e lo fa partendo dalla retroguardia.

OPERAZIONE CONCLUSA Sam Beukema sarà un nuovo giocatore del Napoli! Nelle casse del Bologna andranno 31 milioni di euro più bonus. ? @FabrizioRomano - @MatteMoretto Vai su X

Quasi tutto fatto per Sam Beukema al Napoli Al Bologna andranno 30 milioni di euro + bonus, invece il giocatore firmerà un contratto con il Napoli da 3 milioni di euro a stagione Operazione valida Vai su Facebook

Beukema-Napoli, visite mediche fissate per la prossima settimana – SportMediaset; MERCATO | Beukema va al Napoli ??! Scalvini in Premier? Ferguson-Roma ??; HERE WE GO!, ARRIVA ANCHE L'ANNUNCIO DI ROMANO: FIRME IN ARRIVO PER BEUKEMA AL NAPOLI.