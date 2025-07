Andare in Sicilia non lontano dalla costa e dimenticarsi per qualche giorno del mare è possibile. Non solo per immergersi nell’entroterra, con i suoi profumi, le valli assolate, gli orizzonti a perdita d’occhio, le rovine antiche che spuntano a sorpresa fra i cactus e gli ulivi, i siti archeologici, le installazioni d’arte contemporanea dove non te le aspetti. Ma anche per fare un po’ di shopping approfittando dei saldi estivi fra una gita culturale, una degustazione di prodotti tipici e una pennichella in hotel o agriturismo. Abbiamo realizzato un tour di tre giorni (compreso il viaggio aereo Milano-Catania e ritorno) nella zona di Agrigento ed Enna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicilia d’entroterra: un tour di 3 giorni tra i templi al tramonto, il pane dei nonni e le installazioni d’arte contemporanea