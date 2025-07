Mostro raro e pericoloso | il film di Stephen King con un villain inaspettato

Il film The Long Walk si distingue nel panorama delle trasposizioni di Stephen King grazie a un protagonista insolito e a un antagonista dal profilo molto realistico. Dopo anni di attesa, Lionsgate ha deciso di portare sul grande schermo questa opera, basata su uno dei primi romanzi dell’autore statunitense. La narrazione ruota attorno a una maratona infinita in cui i partecipanti devono lottare per rimanere svegli e sopravvivere, con la promessa di un premio sostanzioso. Il trailer lascia intendere che il film sarĂ fedele all’originale, offrendo una rappresentazione intensa e coinvolgente della storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mostro raro e pericoloso: il film di Stephen King con un villain inaspettato

