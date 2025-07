La Forza di una Donna anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025 | Bahar si trasferisce a casa della madre

© US Mediaset La malattia di Bahar avanza e rischia di creare grossi problemi. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, la protagonista della dizi turca prende la difficile decisione di trasferirsi a casa della madre Hatice, con la quale non è in buoni rapporti, per fare in modo che ci sia qualcuno al suo fianco per prendersi cura dei piccoli Nisan e Doruk. La scelta di Bahar rende felice il patrigno Enver, ma al tempo stesso crea dei nuovi attriti con Hatice e la sorellastra?irin. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap è in onda su Canale 5 dal lunedì a venerdì alle 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

