Milano incendio nel campo rom di via Bonfadini | alta colonna di fumo nero Rischio disagi a Linate

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel campo rom di via Bonfadini, nella zona Sud di Milano. Il rogo, le cui cause sono sconosciute e che non ha coinvolto persone, sta provocando problemi a causa di una colonna di fumo nero alta centinaia di metri e visibile da piĂą punti di Milano. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare l’incendio, ma si teme che le fiamme e soprattutto il denso fumo prodotto dalla combustione, possano creare disagi alla circolazione aerea del vicino aeroporto di Linate e a quella dell’ alta velocitĂ ferroviaria. La situazione è costantemente monitorata dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, incendio nel campo rom di via Bonfadini: alta colonna di fumo nero. Rischio disagi a Linate

