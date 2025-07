Milan rischio Origi-bis | si allenerà con i dilettanti

In casa rossonera c’è il rischio di ripetere un caso simile a quello che riguarda il belga: il calciatore è fuori dai piani e si allenerà con il Milan Futuro La prima settimana di lavoro è già alle spalle. Massimiliano Allegri ha iniziato la sua seconda avventura a Milanello il 7 luglio ed è pronto a rilanciare il Milan. Milan, con Adli c’è il rischio di un Origi-bis (LaPresse) – calciomercato.it Il club rossonero dovrà competere nella stagione 20252026 solo nelle tre competizioni nazionali e il tecnico è già stato chiaro: l’obiettivo al termine dell’annata sarà quello di conquistare un posto in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, rischio Origi-bis: si allenerà con i dilettanti

In questa notizia si parla di: milan - rischio - allenerà - origi

Roma-Milan, guai per il tecnico: l’attaccante è a rischio - Guai per il tecnico in vista del big match tra Roma e Milan: l’attaccante è a rischio per domenica sera.

Inter-Milan, l’indiscrezione: Conceicao a rischio se perde il derby - Dei 'rumors' vorrebbero la panchina di Sergio Conceicao non così salda in caso di sconfitta nel derby di stasera tra Inter e Milan

Derby Inter-Milan a rischio? La situazione dopo la morte del Papa - Il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan è in programma mercoledì. La morte del Pontefice Papa Francesco ha sospeso tutte le competizioni Figc.

Yacine Adli fuori dal progetto Milan Massimiliano Allegri ha già fatto le sue scelte: Adli non prenderà parte al raduno della prima squadra e si allenerà con il Milan Futuro a partire dal 14 luglio. La Gazzetta dello Sport conferma: il giocatore è ufficialmente fuo Vai su Facebook

Milan: Ibrahimovic si allena ma cautela sul rientro; Milan, rischio Origi-bis: si allenerà con i dilettanti; ORIGI, Il mistero del Milan avvistato più volte a Firenze.