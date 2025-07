Cina | artista italiana elogia l’ispirazione di Chongqing attraverso una mostra personale

L’artista italiana Elena Givone porta la sua mostra personale a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, celebrando i 55 anni di relazioni diplomatiche Cina-Italia attraverso la sua narrazione visiva unica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635857263585722025-07-13cina-artista-italiana-elogia-l-ispirazione-di-chongqing-attraverso-una-mostra-personale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: artista italiana elogia l’ispirazione di Chongqing attraverso una mostra personale

