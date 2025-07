Dove è stato ritrovato e come sta il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia | lieto fine dopo oltre 36 ore

Un lieto fine a Ventimiglia: ritrovato Allen, il bimbo scomparso nel nulla. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio da un campeggio nella frazione di Latte, tra Ventimiglia e il confine francese. Dopo oltre 36 ore di angoscia, mobilitazioni e ricerche senza sosta, Alain è stato ritrovato vivo alle 8:00 di domenica 13 luglio da una squadra di volontari in una zona collinare impervia, alle spalle del supermercato Conad della zona, a circa 3 chilometri dal luogo dove era stato individuato dalle telecamere per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dove è stato ritrovato e come sta il piccolo Allen scomparso a Ventimiglia: lieto fine dopo oltre 36 ore

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato. Ricerche con sub e droni - Il padre che monta la tenda, l'allontanamento, la ripresa delle telecamere e l'ultimo avvistamento. Sono questi i momenti chiave per ricostruire quanto accaduto al bambino di 5 anni.

