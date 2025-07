Il licenziamento del caregiver con 104 non è legale | la sentenza

La legge 104 è un traguardo di civiltĂ che, dopo decenni dalla sua entrata in vigore, mostra ancora oggi tutta la sua utilitĂ . Parallelamente, non mancano le pronunce dei giudici mirate a difendere i diritti dei destinatari delle agevolazioni e dei benefici previsti in essa. Con la sentenza n. 18063, la Cassazione ha nuovamente preso parola sul complesso tema e ha spiegato che non può essere validamente licenziato chi assiste un familiare non autosufficiente, perchĂ© rifiuta un differente orario di lavoro. Di seguito chiariremo a quali condizioni questo è possibile e che cosa ogni dipendente caregiver dovrebbe sapere in anticipo, per controbattere eventualmente a provvedimenti “sproporzionati” del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

