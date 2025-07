Cina | investimenti in ferrovie in crescita del 5,5% nel primo semestre 2025

La costruzione di ferrovie in Cina ha registrato progressi stabili nella prima meta' (H1) del 2025, con un aumento del 5,5% su base annua degli investimenti in immobilizzazioni, secondo l'operatore ferroviario nazionale. Nel periodo gennaio-giugno, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario hanno raggiunto i 355,9 miliardi di yuan (quasi 50 miliardi di dollari), secondo i dati di China State Railway Group Co., Ltd. Il volume degli investimenti e' rimasto elevato, ha affermato la societa', sottolineando che gli investimenti ferroviari coinvolgono una lunga catena industriale e interessano un'ampia gamma di settori, costituendo cosi' un importante motore di crescita.

