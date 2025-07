Tir pieno di bombole di metano prende fuoco in autostrada | paura nel Casertano arrivano i pompieri

Il tir è stato interessato da un incendio mentre percorreva l'Autostrada A1, tra Caianello e Capua: immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che le bombole di metano potessero esplodere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bombole - metano - fuoco - autostrada

