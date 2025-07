Riconferma dei docenti precari curriculari nelle stesse classi una proposta con molti vantaggi educativi e altrettanti svantaggi organizzativi

Continuità didattica per i docenti di sostegno, una misura adottata dall'attuale Governo e che ha fatto molto discutere. Le istituzioni scolastiche possono, infatti, richiederne la riconferma per l'anno successivo, con l'obiettivo di garantire una prosecuzione coerente del percorso educativo per gli alunni con disabilità. Questa possibilità risponde a esigenze di inclusione e stabilità relazionale, considerate centrali per il benessere e l'apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali.

Riconferma docenti sostegno: il Tar respinge la richiesta di sospensiva, ma c’era un errore nel ricorso. Ecco perché l’udienza di Settembre sarà anticipata al 21 maggio - "Leggiamo dalla stampa una notizia non corretta, ovvero che il Tar Lazio avrebbe respinto l’istanza, presentata da FLC CGIL e Gilda, di sospensiva urgente del decreto ministeriale per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.

Docenti supplenti sostegno: riconferma sullo stesso posto, scorrimento GPS per il ruolo, percorsi per la specializzazione. Da maggio nuove opportunità - L’anno scolastico sta per volgere al termine, ma al contrario la procedura per la nomina degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno sta per entrare nel vivo.

Riconferma docenti di sostegno: cosa sapere per il 2025/26 tra conferme, dubbi e algoritmo - La procedura per la riconferma dei docenti di sostegno precari è entrata nel vivo con il DM n. 32/2025 e la nota del 7 maggio.

