Musk sfida OpenAi SpaceX investe due miliardi in xAI

Elon Musk rilancia la sfida a OpenAI e investe due miliardi di dollari di SpaceX nella sua azienda di intelligenza artificiale xAI, quasi la metĂ della recente raccolta di capitale del produttore di chatbot Grok. Lo rivela il Wall Street Journal, anche se Musk finora è stato evasivo. In risposta ad un post su X in merito alla possibilitĂ che anche Tesla investa in xAI, il miliardario ha risposto che "sarebbe fantastico, ma soggetto all'approvazione del cda e degli azionisti", senza confermare nĂ© smentire la notizia del Wsj sui piani di investimento di SpaceX. Musk ha ripetutamente mobilitato il suo impero economico per dare impulso alla startup di intelligenza artificiale, nel tentativo di raggiungere OpenAI, societĂ che ha contribuito a fondare nel 2015 prima di separarsene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk sfida OpenAi, SpaceX investe due miliardi in xAI

In questa notizia si parla di: musk - sfida - openai - spacex

