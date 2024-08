Paradise is Burning la recensione del film di Mika Gustafson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)is, ladeldiAll’inizio di Venezia 81, arriva nelle sale italiane uno dei frutti più belli (premiato con il riconoscimento alla regia nella sezione Orizzonti) dell’edizione 2023 della Mostra Lidense:is, esordio alla regia di finzione della regista svedese. Un inno all’anarchia della giovinezza che fotografa, in un’estate di indipendenza, la vita di tre sorelle. Ninfe, fate, streghe che con la loro congrega affrontano l’ebbrezza della libertà, ma anche l’incertezza di un’adolescenza/infanzia senza una guida.is, la trama In un quartiere operaio, in Svezia, le sorelle Laura (16 anni), Mira (12 anni) e Steffi (7 anni) se la cavano da sole, abbandonate a loro stesse e ai loro dispositivi elettronici da una madre che non torna a casa dal Natale precedente.