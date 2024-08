Ortona omicidio di Lorena Paolini | la procura indaga il marito per omicidio volontario aggravato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladi Chieti hato Andrea Cieri per l’della moglie,, la donna di 53 anni trovata morta lo scorso 18 agosto nella sua abitazione a. A dare l’allarme era stato proprio ilche, rincasando, aveva trovato la donna in fin di vita sul divano della loro casa. L’interrogatorio in– L’uomo, impresario di pompe funebri, è formalmenteto pered è stato interrogato il 21 agosto in, alla presenza del suo avvocato, Magda De Gregorio. Il sospettato e il suo legale sono usciti ed entrati separatamente, evitando i giornalisti. “Cieri ha risposto alle domande degli inquirenti, il contenuto non lo posso dire, è stato collaborativo”, ha detto il magistrato titolare dell’inchiesta, il sostitutotore Giuseppe Falasca. L’interrogatorio è finito poco dopo le 13.