Naufragio Palermo individuato anche il quinto disperso | svelate alcune identità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Proseguono le ricerche dei dispersi deldi. Ecco dove sono stati trovati i corpi e ledelle persone decedute Non si fermano le ricerche dei dispersi deldi. I vigili del fuoco e la Guardia Costiera proseguono ormai da giorni l’ispezione nel luogo dell’incidente per riportare a terra i corpi delle persone che hanno perso la vita in questo. Nelle ultime ore hanno raggiunto la Siciliai sommozzatori che nel 2012 parteciparono a recuperare le vittime della Costa Concordia. Le ricerche dei dispersi del(Ansa) – cityrumors.itCome riferito dall’Adnkronos, sono quattro i corpi portati al molo nelle scorse ore. Le vittime si trovavano ancora all’interno del veliero e questo potrebbe far intendere che non hanno avuto tempo e modo di tentare la fuga.