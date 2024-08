Milan senza bomber Morata dopo la sosta Camarda coi grandi?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il mercato, o almeno il momento del suono del gong, lo decide Zlatan Ibrahimovic. Ma per il ritorno al successo i tifosi delpretendono una data ben precisa: 24 agosto 2024. Teatro lo Stadio Tardini, avversario il Parma. Nessuno vuole attendere oltre per un sorriso provato solo una volta dal 6 aprile ad oggi. Capitò l’11 maggio a San Siro con il Cagliari, nel pieno di quella crisi che tra Roma e Inter spazzò via la gestione di Stefano Pioli. Oggi in panchina c’è Paulo Fonseca, e il motivetto circolato tra i sussurri del Meazza post Torino, "non siamo questi", non può reggere a lungo. Anche perché il tecnico portoghese ha tutto per agire, modificare, stravolgere. Certo, non ci voleva lo stop di Alvaro. Tre gare saltate con l’Atletico Madrid la scorsa stagione, già tre settimane di pausa all’orizzonteaver forzato la precontro il Torino.