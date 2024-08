Meno Mosca più Pechino Così cambia la strategia nucleare Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe aver approvato a marzo un piano strategicoche, per la prima volta, riorienta ladi deterrenza statunitensi dalla Russia per concentrarsi sulla Cina. La notizia proviene dal New York Times e sottolinea come ilmento avvenga in un momento in cui le stime del Pentagono ritengono che le scorte della Cina potrebbero arrivare a rivaleggiare con le dimensioni e la diversità di quelle Usa e russe nel prossimo decennio.