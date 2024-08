L’accordo economico tra Ue e Serbia è un dilemma politico prima ancora che ambientale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’Unione Europea e lahanno raggiunto un importante accordoma l’intesa rischia di avere conseguenze sulla stabilità della nazione balcanica. Il patto consentirà a Bruxelles di avere accesso esclusivo alle riserve di litio, un minerale fondamentale per la produzione delle batterie delle auto elettriche, presenti nella regione serba di Jadar e Belgrado costruirà una delle miniere più grandi del continente per favorire lo sfruttamento della risorsa. Il problema è che l’intesa ha dato nuova linfa vitale al movimento di protesta ambientalista, con la partecipazione della società civile, che si oppone alla costituzione della miniera e accusa l’intesa di provocare gravi danni ecologici in