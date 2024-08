Golden Gala 2024 15 gare con i grandi atleti del pianeta | tutti gli orari del programma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto– Sarà un fitto ed emozionantedial prossimoPietro Mennea di Roma,. Il 30 agosto tornano in gara idel, del circuito della Wanda Diamond League e lo faranno allo Stadio Olimpico. Leprenderanno il via alle 19.30 con il lancio del disco maschile, per poi chiudere alle 22.52 con i 100 metri uomini, in cui sarà protagonista Marcell Jacobs. Nella tredicesima tappa della competizione internazionale dica leggera, sono 15 gli eventi, tra pista e pedana. Come riporta fidal.it : ‘al maschile 100, 400, 5000, 110 ostacoli, alto, triplo, peso, disco, al femminile 200, 1500, 100 ostacoli, 400 ostacoli, 3000 siepi, lungo, asta. Nelanche altri eventi collaterali come la staffetta 12×200 del Palio dei Comuni (batterie alle 18, finale alle 20.