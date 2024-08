General Motors ha annunciato licenziamenti | tagli a oltre 1 000 posti nella divisione software

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024)torna a far parlare di sé, ma stavolta non per l’ennesima innovazione nel settore dei veicoli elettrici. Il colosso americano haun’ondata diche colpirà più di 1.000 dipendenti dellae servizi, una mossa che coinvolgerà circa l’1,3% della sua forza lavoro globale. Il cuore di questa operazione sembra essere la razionalizzazione: semplificare per correre più veloce. Questoo, infatti, si inserisce in una più ampia strategia di riduzione dei costi, mentre l’azienda cerca di rimanere competitiva in un mercato sempre più dominato dall’elettrificazione e dalla concorrenza internazionale. Itoccheranno anche il Global Technical Center di Warren, Michigan, dove molte delle posizioni verranno eliminate.