Come si confrontano le loro spese con quelle dei rivali della Premier League

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-21 11:31:24 Giorni caldissimi in redazione! Cosa diavolo sta succedendo a Stamford Bridge? La recente attività di trasferimento del Chelsea sotto Todd Boehly ha fatto storcere il naso a più di qualche persona nel mondo del calcio. Con oltre 966 milioni di sterline investito in nuovi talenti in soli due anni, la spesa dei Blues è più del doppio quello deipiù prossimi. Masi traduce questo in campo? Questi milioni vengono utilizzati in modo proficuo o rappresentano la ricetta per un disastro? La domanda da un miliardo di sterline: perché spendere così tanto? La spesa straordinaria del Chelsea non riguarda solo l’ingaggio di nuovi giocatori; riguarda ristrutturare un’intera squadra per adattarsi alla nuova visione sotto la proprietà di Boehly.