Arianna Meloni Silvio Giovine FdI | Trame torbide da chi teme la democrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Uno scenario tanto inquietante quanto prevedibile quello ipotizzato dal direttore Sallusti che se trovasse conferma ribadirebbe quanto diciamo da tempo: la sinistra incapace di affermarsi alle urne cerca la rivincita nelle aule di tribunale”. A dichiararlo in una nota è il deputato di Fratelli d'Italia, che aggiunge: “Debolezza politica, mancanza di contenuti e di visione per l'Italia di oggi e domani da un lato, superbia, tracotanza e cupezza dall'altro: due facce della stessa medaglia, di una sinistra irrispettosa della volontà popolare, che cerca sponde nella magistratura e nell'informazione per sconfiggere l'avversario - sottolinea- perché incapace di fare politica a viso aperto. Tipichedi chila. Solidarietà admilitante da una vita e integerrimo dirigente di partito.