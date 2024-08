Vela i giovani su cui l’Italia punta verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono andati in archivio con un bilancio trionfale per laitaliana, che ha conquistato ben due medaglie d’oro grazie a Marta Maggetti nel windsurf e alla magica coppia Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra 17. Tra quattro anni, nella prossima edizione di Los, le dieci classi olimpiche attuali verranno confermate (dopo i tanti cambiamenti post-Tokyo) e la flotta azzurra proverà a dimostrarsi nuovamente competitiva su più fronti. In attesa di scoprire il futuro di alcuni equipaggi di(su tutti Tita/Banti), possiamo già proiettarci al nuovo ciclo olimpico facendo una panoramica deiprospetti più interessanti dellanostrana classe per classe.