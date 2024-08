San Marzano sul Sarno | gite per gli anziani al via le domande entro il 16 Settembre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Di martedì 20 agosto 2024 Tempo di lettura: 2 minutiProsegue il lavoro dell'amministrazione comunale di Sansulguidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, per ciò che concerne i servizi sociali. L'assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina, di concerto con Agro Solidale, ha lavorato affinché si provvedesse anche per quest'anno alleper glia partire dai 65 anni. Saranno quattro le destinazioni che coinvolgeranno ben 50 over 65, i quali potranno prendere parte alle attività previste a titolo completamente gratuito. I siti proposti saranno Amalfi, Capodimonte, la Reggia di Caserta, Villa Rosebery (residenza estiva del Presidente della Repubblica) e il Parco Virgiliano di Napoli; il servizio comprenderà il trasporto, il pranzo presso un ristorante del posto ed il titolo d'ingresso per la visita guidata, il tutto appunto in maniera completamente gratuita.