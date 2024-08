Salvini rientra al lavoro | La verità su Vannacci e ora taglio delle tasse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Matteoè già tornato aldopo qualche giorno di vacanza Salento. E dal suo ufficio al ministero dei Trasporti eInfrastrutture ha fatto il punto sulle sfide sul tavolo del governo e le priorità che la Lega porterà avanti nelle prossime settimane e mesi. Si parte dalla partita europea, con la scelta del nome italiano che farà parte della nuova squadra di Ursula von der Leyen. «Raffaele Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo indicato da questo governo», ha spiegatoin diretta social all'indomani dell'incontro con Giorgia Meloni nella masseria in Puglia, «un pomeriggio di pausa e di serenità, in famiglia».