Paolo Bertolucci si rivolge ai detrattori di Jannik Sinner | Lui risponde sempre sul campo…

(Di martedì 20 agosto 2024) Un periodo difficile. Così l’ha definitonel corso della conferenza stampa posteriore alla vittoria del Masters1000 di Cincinnati. Il riferimento è alla rinuncia alle Olimpiadi di Parigi per la tanto chiacchierata tonsillite e alle problematiche fisiche di vario genere che hanno richiesto molto soprattutto dal punto di vista mentale al n.1 del mondo.è riuscito ad andare oltre e a esprimere il meglio che il “pacchetto a propria disposizione” poteva concedergli. In questo modo vanno lette le vittorie di questa settimana in Ohio. Certo, il successo in Finale contro Frances Tiafoe gli ha regalato l’ambito torneo, ma si può affermare chiaramente quanto la semifinale contro Alexander Zverev sia stata la partita dell’intero evento per l’azzurro.