Osimhen questa non ci voleva | doccia gelata per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024)per il Napoli che riguarda Victore il suo futuro: le ultime notizie non fanno piacere ad AntonioLa mancata cessione di Victorsta bloccando quasi in toto il calciomercato del Napoli. L’obiettivo numero uno per l’attacco di Antonioè Romelu Lukaku e si fa fatica anche a trovare l’accordo con il Chelsea. Il centravanti nigeriano ha una clausola da 130 milioni di euro e percepisce 10 milioni l’anno. Al Napoli non è arrivata alcune offerta, anche se si è già convinto di cederlo a una cifra inferiore di quella prevista. Per il Chelsea esiste l’opzione, anche se ci sono tanti calciatori in rosa e si sta cercando di abbassare il monte ingaggi. Discorso diverso per il Paris Saint-Germain, che non solo non ha ceduto Kolo Muani, ma ha deciso anche di non acquistare alcun centravanti dopo l’infortunio alla caviglia di Gonçalo Ramos.