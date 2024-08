Oroscopo Settembre | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 20 agosto 2024) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Caro, con un cielo così altro che dolci naufragi, direi piuttosto che potresti attraversare gli oceani in solitaria senza nemmeno accorgerti del tempo che passa! Il Sole in Vergine, unica nota neanche troppo stonata, diventa un bellissimo stimolo di crescita interiore e che tutto il concerto degli altri pianeti ti invita a cantare. Nelle tue peregrinazioni marine i tesori stanno affiorando tutti a galla senza che tu debba fare niente, se non prenderli con te in barca, ovviamente. L'articoloproviene da Life&People Magazine.