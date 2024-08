Omicidio di Sharon Verzeni il fratello di Sergio Ruocco | Lui non l’avrebbe mai uccisa La madre | Chi sa parli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) “Non lo ho mai sentiti litigare”. Stefanoè sicuro che suonon abbia ucciso la sua fidanzata,, la donna di 33 annila notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio mentre camminava da sola di notte in via Castegnate a Terno d’Isola. Anche ladel fidanzato, Rosa, fa un atto d’accusa contro il muro di silenzio del paese: “Chi ha visto qualcosa, per favore si faccia avanti. Ci stanno rovinando la vita a tutti quanti”. Nella stessa giornata, sono stati sentiti dai carabinieri i genitori della giovane, Brunoe Maria Teresa Previtali.di, ildi: “Lui nonmai”. La: “Chi sa” “aveva trovato questa ragazza che riusciva a capirlo – ha raccontatoalla trasmissione Pomeriggio Cinque – e purtroppo è finita male.