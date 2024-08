M5S | Conte-Grillo amici mai

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 – Beppescende in campo. Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, un po’ a sorpresa, ha scritto una lunga lettera sul proprio blog personale, intitolata “Il nostro DNA“. Un vero e proprio diktat, certamente indirizzato agli attivisti ma sopratutto, pur senza citarlo, al presidente Giuseppe. Nel giorno in cui l’ex premier dà il via alla Costituente, pronta a rivoluzionare il M5S,ha sottolineato 3 punti chiave: il nome, il simbolo e la regola dei 2 mandati non si toccano. Un chiaro messaggio al leader pentastellato che, dopo il fallimento alle Europee e dopo aver ammesso di essere disposto a farsi da parte, vuole un cambio di rotta totale, specie sulla regola dei due mandati. “Nessuno decide a priori su cosa si può votare” ha risposto piccatamente l’ex premier.