Lite tra ristoratore e clienti interviene la polizia

(Di martedì 20 agosto 2024) Laa Cesenatico ha svolto numerosi interventi nello scorso fine settimana. Il più importante riguarda un principio di incendio sventato in un noto hotel nella zona centrale del lungomare, nella giornata di domenica. Un giovane agente ha notato la fuoriuscita di fumo provenire da uno dei balconi del primo piano dell’edificio. La volante si è precipitata, dentro la stanza non c’era nessuno, ma dalle fessure della tapparella si vedeva che il fuoco aveva intaccato una sedia in plastica ed un telo da mare. A quel punto i poliziotti hanno spento il fuoco gettando dell’acqua, non rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Nelle ultime giornate gli uomini del Posto estivo dihanno controllato oltre Cesenatico anche Gatteo a Mare e San Mauro Mare. Da segnalare molte persone ubriache che disturbavano e liti per futili motivi.