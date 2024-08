La principessa Alexia dei Paesi Bassi pronta al trasferimento a Londra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladeicontinuerà la sua formazione in Gran Bretagna. La Casa Reale deiha annunciato che la figlia diciannovenne di re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima si iscriverà all’University College diquesto autunno. Una scelta che porterà laa trascorrere un periodo di tempo abbastanza lungo lontano da casa. Con un comunicato ufficiale, la Casa Reale ha annunciato: “Sua Altezza Reale ladeiinizierà a fine settembre il corso di laurea triennale in Scienze e Ingegneria per il Cambiamento Sociale presso la Facoltà di Ingegneria dell’University College di(UCL)“. La Corte ha aggiunto che il periodo trascorso dallaal college è “considerato privato“.