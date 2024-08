Kyrgios all’attacco di Sinner | Doveva essere fermato 2 anni per il doping Shapovalov | Le regole cambiano a seconda di chi sei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’indagine rimasta “segreta” e lo stop provvisorio evitato. Quindi la sentenza: contaminazione involontaria. La positività aldi Jagli Indian Wells, chiusa con una sostanziale assoluzione da parte dell’Itia, ha scatenato diverse reazioni nel mondo del tennis. Anche perché diverse sentenze del passato – proprio riguardanti la contaminazione al Clostebol – sono state di diverso segno. L’attacco più feroce al numero 1 al mondo è arrivato da Nick, l’istrionico tennista australiano: “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita dovresti stare via per 2. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi Sì, bella”, ha scritto su X. Ma il finalista di Wimbledon nel 2022 non è l’unico collega a essersi espresso contro la decisione presa dall’agenzia anti