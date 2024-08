Joker | Folie à Deux non sarà un musical classico | Le canzoni? Solo nella mente di Arthur

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 agosto 2024), l’attesissimo sequel di, film di Todd Philips liberaispirato all’omonimo villain DC Comics, sbarcherà in anteprima a Venezia fra poche settimane, e la curiosità del pubblico attorno al progetto monta sempre di più; centrale, infatti,comunicazione legata al film, è stata l’enfasi sul predominante aspettoe della pellicola; in una recente intervista, il regista Todd Philips ha finalfugato i dubbi dei fan: molte dellepresenti nel film sono frutto dell’alienazione dei due protagonisti. Philips, in una cover story per Variety, con interventi di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, interprete di Harleen ‘Lee’ Quinzel, co-protagonista del film, spiega la funzione della musica e dellenel sequel, respingendo con convinzione l’etichetta di ‘’, tanto temuta e avversata – anche a priori – da molti spettatori.