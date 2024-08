Il New York Times incorona i monti del lago di Como | Non serve essere un vip per apprezzarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) “Ildi, nel nord Italia, evoca immagini di acqua blu scintillante, ville opulente e villaggi dove celebrità come Taylor Swift, Travis Kelce, Amal e George Clooney cercano di schivare i paparazzi. Ma non deviun membro della famiglia reale di Hollywood o un miliardario per goderti il ??famosocircondato dalle montagne”. È questa l’introduzione alla guida che Valeriya Safronova ha scritto per il Newallo scopo di presentare agli americani luoghi non proprio conosciutissimi nei dintorni del Lario. E soprattutto buoni anche per i portafogli più leggeri. Nell’articolo sono citate anche località meno note all’estero, come Piani d’Erna, Canzo e Brunate: luoghi abbastanza lontani dalle mete scelte dai vip e dai turisti più “illustri”.