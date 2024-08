Il biglietto di ritorno a Monterocchetta la presentazione del libro di Nico De Vincentiis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“ILDI” I cittadini die gli emigrati presentano ildiDeSaranno i cittadini die gli emigrati tornati per l’estate a presentare, alle ore 20 del prossimo 23 agosto, sotto lo storico tiglio, l’ultimodiDe, “di”, dedicato alle aree interne, ae alle comunità fragili e in via di estinzione. Saranno illustrati i contenuti del racconto-manifesto e proposte idee per salvare dall’isolamento e dallo spopolamento il paese natale e i territori limitrofi. Lapopolare e partecipata avverrà alla vigilia della festa patronale di San Bartolomeo, a ridosso della sagra annuale e di altri riti che caratterizzano la memoria storica e culturale di questo piccolo centro collinare.