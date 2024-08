Giulia De Lellis e Tony Effe avvistati ancora insieme | Erano abbracciati nel backstage

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)DeDesono statidi nuovo: i due, che si professano solamente amici, non è la prima volta in questa estate che vengono visti in coppia. Lo scorso giugno, infatti, il settimanale Chi li aveva paparazzati a Napoli, dove i due sirecati per assistere al concerto di Geolier. “Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba” scriveva il magazine diretto da Alfonso Signorini. Poi era stata la volta del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante il quale l’influencer si era appropriata della giacca del rapper rivelando una certa confidenza.