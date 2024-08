Furto di lavagne interattive in due scuole infanzia e primaria in Puglia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Cinque, insieme a un televisore, sono state sottratte dai ladri durante la notte tra il 18 e il 19 agosto nella scuola “Gabriele D’Annunzio” di Trani. Leerano state recentemente sostituite nelle aule della scuolae dovevano rappresentare un'importante novità per i più piccoli. Ilrappresenta un grave danno per la comunità scolastica, specialmente per i bambini della scuola dell’a cui erano destinate per la prima volta. L'articolodiin due, in