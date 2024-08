Fiamme su un traghetto diretto all' isola d' Elba evacuati passeggeri e personale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - I Vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo a Piombino per un incendio scaturito nella sala macchine di unche era in partenza per l'd'. Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione delle circa 300 persone a bordo, tradella compagnia di navigazione. I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria,dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l'elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina.