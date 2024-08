Eurostat | inflazione area euro sale al 26% a luglio Ue al 28%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 ago. (askanews) – Il tasso d’annuale dell’dell’si è attestato al 2,6% nel2024, in aumento rispetto al 2,5% di giugno. Un anno prima il tasso era del 5,3%. L’annuale dell’Unionepea è stata del 2,8% a2024, in aumento rispetto al 2,6% di giugno. Un anno prima il tasso era del 6,1%. Questi dati sono pubblicati da, l’ufficio statistico dell’Unionepea. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Finlandia (0,5%), Lettonia (0,8%) e Danimarca (1,0%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Romania (5,8%), Belgio (5,4%) e Ungheria (4,1%). Rispetto a giugno 2024, l’annuale è diminuita in nove Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in quattordici.