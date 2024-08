Dai che lo sai non fare il furbo Di Canio gela Bergomi | la bomba di mercato in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo tre mesi estenuanti di attesa, la Serie A è finalmente iniziata. E con la prima giornata di campionato quasi giunta al termine, è ripartito anche Sky Calcio Club, il talk show sportivo condotto da Fabio Caressa. Essendo ancora al 19 agosto, tra i temi più discussi all'interno della trasmissione c'era soprattutto il. In particolare, quello della Juventus che, nonostante abbia già acquistato varie pedine, deve però ultimare alcune operazioni. Una su tutte: la cessione di Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. L'azzurro però non intende accettare offerte al ribasso, ricordando l'ultimo anno di contratto che gli è rimasto con la Vecchia Signora. Tra gli analisti di calciosi mormora che Chiesa abbia già un accordo per trasferirsi a zero all'Inter.