Calciomercato serie A | Juventus domani è il giorno di Kalulu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – Mandata in archivio la prima giornata del campionato diA, è ila balzare nuovamente agli onori delle cronache dal momento che si avvicina il rettilineo finale della sessione estiva. Tra le squadre senza dubbio più attive c’è la: la giornata di, in casa bianconera, sarà decisiva per l’arrivo di Pierre. Il centrale francese classe 2000 ha infatti sciolto le ultime riserve eè atteso a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2029: il giocatore approderà allacon la formula del prestito oneroso (circa 3.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni e il 10% su un’eventuale futura rivendita da corrispondere al Milan.