Brescianini? Ogni tifoso del Napoli ha un coltello nel cuore che si chiama Brescianini Questo ed altro a Radio Goal

(Di martedì 20 agosto 2024) Parlato: Osimhen che è nata sei mesi fa. Non capisco perchè i giocatori che sono sotto contratto non possono essere utilizzati, da Osimhen passando a Folorunsho e finendo con Gaetano Vigliotti, Nicolini, Semplici, Fontana, Karatishvili, Zambardino, Cosenza, Lo Monaco, Parlato, Fedele sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare dei problemi attuali che affiggono il. Questi i loro pareri riportatti da TerzoTempo9.Com: Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Osimhen? Mancano dieci giorni alla fine del mercato, il tempo è poco. Ricordo che prima della sosta estiva parlavamo di accordo fatto col PSG, ma la cosa non s’è sviluppata e i danni sono evidenti tra la gara col Modena e quella col Verona che è stata proprio una brutta roba.