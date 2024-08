Bergamascorissa fuori un bar | un morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 7.42 Un uomo è rimasto ucciso a seguito di una rissa scoppiata all'esterno di un bar di Casazza, in provincia di Bergamo. La vittima è un 37enne ucraino che viveva nel paese da circa 10 anni. Lo scontro tra lui e due avventori del locale sarebbe avvenuto a causa di un diverbio. Il 37enne è stato colpito violentemente alla testa ed è stramazzato al suolo. Immediato l'intervento del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare.Uno dei due presunti aggressori è in stato di fermo, mentre l'altro è ricercato.