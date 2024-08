’Arcipelaghi sonori’ a tutto folk Apre il concerto dei Motus Laevus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Navigando nel grande mare della musica, si può approdare felicemente a nuove isole, anzi ad, come il festival internazionale di musica etnica, giunto alla 21ª edizione, che si rinnoverà stasera e domani al parco di Villa Boschetti a San Cesario. Due serate per altrettanti concerti (a ingresso gratuito) dedicati a sonorità ‘altre’ e alla scoperta di mondie popolari di orizzonti diversi. Si partirà appunto stasera alle 21 con i, quartetto composto da Luca Falomi, Edmondo Romano, Tina Omerzo e Max Trabucco: in questo progetto coesistono suoni e linguaggi, quasi un melting pot fra antico e moderno, fra l’acustico e l’elettrico, fra la world music e il jazz contemporaneo.