Anticipazioni Pomeriggio 5 | ci sarà una grande novità cosa è emerso

(Di martedì 20 agosto 2024) A partire da lunedì 2 settembre riapriranno i battenti di molti programmi sia Rai sia Mediaset, tra cui5. Il talk showcondotto per il secondo anno consecutivo da Myrta Merlino, malgrado le tantissime voci che si sono rincorse in questi mesi a riguardo. In queste ore, Davide Maggio, che ormai è diventato un opinionista quasi fisso nel salotto della conduttrice, ha risposto ad un po’ di domande inerenti il format. A tal proposito, ha svelato se ci saranno dellee chepotrebbe cambiare. Eccoha rivelato.resterà invariato nella prossima edizione di5 La prossima edizione di5 si accinge ad aprire i battenti. Nel corso del botta e risposta con i fan, Davide Maggio ha anticipato che tale contenitore è uno che si presta poco ai grossi cambiamenti. Proprio per tale ragione, la sua struttura resterà pressappoco invariata.